que me llevó a escribir esta carta a DIARIO DE CUYO, que es el medio tradicional por el cual pasan las más importantes noticias de nuestro querido San Juan. La idea es compartir esta inquietud que hay en muchos sanjuaninos. Es el sueño de reflotar el "trencito''. No ya del Parque de Mayo, sino de una zona más amplia, que pueda andar por vías, como corresponde y por la zona céntrica donde están los nuevos centros de atracción culturales como la Plaza del Bicentenario, el Museo de Bellas artes, el Complejo Conte Grand, el Parque de Mayo, el Ferro Urbanístico como también el Estadio "Aldo Cantoni''. Sería un aporte para atraer al turismo, tanto sanjuanino como del resto del país y extranjero que llegue a nuestra provincia. A esto habría que considerar el ómnibus turístico que recorra otros lugares como los diques de Ullum y Punta Negra, además del Jardín de Los Poetas, Ceferino Namuncurá, en San Martín y autódromos de Zonda y Villicum, entre otros sitios. También habría que reactivar el tranvía desde Capital a Punta de Rieles, como forma de expresión turística, pero también con fines de brindar otro medio de transporte. En ciudades tan importantes del mundo como San Francisco, en California, Estados Unidos, ya forman parte de la identidad de ese metrópolis. Sería un gran aporte a la industria del turismo receptivo si esta idea fuera complementada con el gran sueño de todos los sanjuaninos de tener en tren local, que conecte a los departamentos de todo San Juan, en especial con los alejados a la ciudad Capital. Sería este un gran logro para concretar por parte de este gobierno, con el fin de brindar mejor comunicación y desarrollo a la industria del turismo, que daría decenas de miles de puestos de trabajo para los sanjuaninos. Es de esperar que las autoridades de gobierno lo piensen, lo diseñen y lo ejecuten, para el bien de todo este gran pueblo.