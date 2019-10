Puente Blanco Caucete año 1942. "Descarrilamiento" (Foto: José Mazuelos).



Ferrocarril General Manuel Belgrano, (tren de carga), cuando los trenes eran parte de un país que crecía día a día. Hasta que "brillantes e iluminados" políticos negociaron la desaparición de las vías y los trenes sin importarle las consecuencias. En San Juan, allá por el año 1942 se produjo un descarrilamiento, precisamente en el puente Blanco, de la localidad de Caucete. Este impresionante accidente, que no produjo víctimas, se dirigía a Córdoba y después a Buenos Aires, pasando por varias provincias y pueblos del país. Llevaba productos de San Juan y las esperanzas de nuestras riquezas para ser comercializadas. Esta noticia no tardó en llegar a la capital sanjuanina. De inmediato se activó la ayuda y los mecanismos en auxilio y socorro de esta tragedia. La máquina como los vagones muy accidentados y averiados fueron levantados por enormes grúas, las mismas que construyeron el Canal de Norte años más tarde. No era muy común este tipo de accidentes o descarrilamientos, no se supo por qué esta formación ferroviaria terminó de esta forma. Lo importante fue que no se produjeron víctimas, sólo hierros y maderas por el suelo. Se pudo recuperar y volverlo a las vías, después de un corto tiempo, ya que la vida debía continuar y el tránsito de tres también. Esta fotografía refleja el impacto de la máquina motor. Hoy, hasta los accidentes de trenes, a Dios gracia, no existen, pues ya no hay trenes ni vías y menos intención de ponerlos en funcionamiento. Uno se pregunta, ¿qué les pasó a los gobernantes, que irracionalmente, de un plumazo o espurios negociados, enterraron el progreso que llevaba el ferrocarril, de los pueblos de un país, matando nuestros derechos, de nuestros destinos, de tener nuestros trenes y sobre ellos recorrer el país hacia cualquier lado en "vías'' de desarrollo y progreso?.





Por Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908