Señor director:

Este mes de julio, destinado a las vacaciones invernales, tiene la presencia de turistas llegados desde distintos puntos del país a nuestra provincia. Tuve la oportunidad de entablar charlas con muchos de ellos, ya que me dedico a atenderlos en un negocio gastronómico. Todos fueron muy amables y tuvieron palabras de elogios para los sanjuaninos, por su calidez, por ser serviciales y solidarios. Esas palabras me emocionaron tanto que decidí compartirlas a través de DIARIO DE CUYO, el medio tradicional por excelencia de San Juan. Reflexiono y creo que los sanjuaninos podemos hacer muchas cosas por nuestra provincia y la industria del turismo, en particular. Todo, porque hay muy buena calidad humana en la provincia y porque unidos podemos poner muy en alto a nuestra querida patria chica.

Arístides Beltrame

DNI 8.297.571