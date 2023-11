Señor director:

Hace mucho, unos 20 años, que no venía a mi amada tierra sanjuanina. Entonces mis familiares me llevaron a pasear por distintos lugares para ver las cosas nuevas que tiene la provincia. A uno de esos lugares fuimos a disfrutar de un asado en horas de la noche. Se trata de Ceferino Namuncurá, en el departamento San Martín. Fue una gratísima sorpresa ver un lugar cuidado, con buena iluminación y comodidades para los visitantes. Mucha gente y una tranquilidad hermosa. Estaba tan feliz de disfrutar de ese lugar que una lo primero que hace es agradecer a Dios por San Juan y su pueblo. Esto me hizo pensar mucho en volver a mi "patria chica", como suele decirse. Felicito a la gente de San Martín por tan hermoso lugar.