Señor director:

Ya comienza la Semana Santa y miles de personas transitan por la geografía provincial. Muchos para descansar y otros para asistir a lugares religiosos con el fin de cumplir con sus devociones. Algo importante para tener en cuenta es el cuidado del medio ambiente. Parece obvio que no hay que arrojar basura a cielo abierto. Sin embargo, no queda otra que alertar a todos los turistas. Desde mi lugar de ciudadano lo hago con mucho gusto y a la vez con pesar, porque esta es una lección que ya deberíamos haber aprendido desde hace décadas. También hay que tener especial cuidado con los árboles recientemente plantados en lugares como la Difunta Correa, donde algunos visitantes tuvieron actos de vandalismo. Debemos practicar las buenas costumbres y no agredir a nuestro medio ambiente.



Florentino Aguirre

DNI 8.591.257