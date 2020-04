Señor director:



Siempre nos estamos quejando por una u otra cosa. Ahora es por el uso del barbijo. Como se ha impuesto la obligatoriedad en lugares cerrados o de mucha afluencia de público, a todos les molesta. Antes cuando no era obligación usarlo, todos querían ponerse uno. En mi caso, apesar de ser una persona mayor no tengo ningún inconveniente en que nos pidan que nos coloquemos uno para protección. Creo que esta disposición es muy acertada ya que el barbijo o tapaboca nos va a ayudar a evitar muchos contagios, no sólo del coronavirus sino de resfríos o gripes o de simples catarros, como a veces les decimos. Impedir que gotas de saliva o de mucosidad se expandan por el aire es una buena medida que nos ayudará a todos a sentirnos más seguros y con menos probabilidades de contraer alguna de las enfermedades transmisibles por vía respiratoria.



Por suerte a partir del lunes todos tendremos que usar el tapaboca, lo que nos traerá numerosos beneficios.





Ernesto Gallardo DNI 6.761.575