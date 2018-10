Señor director:



El hecho de no tener que pagar con dinero en efectivo y que los choferes de colectivos tengan sólo la concentración en conducir, eso ya es un avance. Me refiero al uso de la tarjeta magnética denominada SUBE, que se usa en todo el país. En ese sentido, quiero manifestar como usuario, que nuestras autoridades provinciales intercedan ante el organismo nacional correspondiente para que el pasaje disminuya en caso de tener que viajar en dos líneas de colectivos diferentes para concurrir al trabajo. Esto es común en San Juan, personas que viajan al centro y de ahí subir a otro micro para viajar a otro departamento donde está su lugar de trabajo. En nuestra provincia no sucede como en Buenos Aires donde se reduce el precio de la tarifa. Para colmo aquí, el precio del pasaje es más caro. Por tal motivo apelamos a que las autoridades provinciales solucionen este problema, teniendo en cuenta la situación económica que se vive en el país.



Julián Sánchez DNI 13.839.387