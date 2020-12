Señor director:



En países desarrollados y no tanto, el uso de la bicicleta se ha contemplado en plena pandemia y los resultados son muy positivos. Uno de los beneficios es que no hay aglomeraciones en el transporte público. Esto permite que las personas puedan viajar de manera más cómoda y segura. En tanto que los ciclistas que se trasladan a sus lugares de trabajo, no sólo hacen ejercicios al trasladarse, sino que también pueden minimizar los riesgos de contagios, ya que por lo general, la bicicleta es para una sola persona. Creo que en nuestra provincia, deberíamos animarnos más al uso constante de la bicicleta, de modo tal que nos trae muchos beneficios. En primer lugar para nuestra salud. En segundo lugar para evitar gastos en traslados al pagar colectivos como también evitamos el gasto de combustible. Esto cuando podemos transitar distancias cortas dentro del Gran San Juan, por ejemplo. Lo cierto es que usando la vieja y querida bici, tendremos beneficios para la salud y el bolsillo.



Juan R. Morales

DNI 13.383.046