Señor director:

Grandes en humanidad, en valores. En entrega a la comunidad, me emociono al verlas. Creo que en este presente en que el hombre se ha vuelto tan egoísta y materialista. En que solo piensa cómo puedo "tener más", sin pensar en el prójimo, mi "fibra íntima", más valora a estos seres. Y al ver a Beba Moya, como la llaman mis hijos a su exprofesora, me emocioné, la abracé y hoy escribo estas palabras. Por que se habla tanto del mundo de la farándula, y no se destaca el accionar de determinados seres, que como Beba, dedican parte de su tiempo a "ayudar". Ella visita la cárcel, donde es recibida con demostraciones de agradecimiento. Qué importante en los hogares, escuelas, instituciones recreativas, enseñar la solidaridad en nuestros jóvenes. En los medios de comunicación, también destacar este accionar. Sé del dicho "que la mano no se entere lo que da la otra". Es decir, la humildad también "recubre" a seres solidarios. Pero educar a las nuevas generaciones es muy necesario para corregir errores presentes. En este caso, enseñarles solidaridad. Recordar lo que decía Charchill : hacer "un poquito más" de lo que nos corresponde como buen ciudadano, para mejorar la sociedad. Que esta simple reflexión, nos sirva para inculcar en nuestros jóvenes queridos, una "semillita" de cooperación, para mejorar nuestro presente.