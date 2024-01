Señor director:

Es increíble la importancia que tienen las colonias de vacaciones en los niños que asisten a estos lugares, en un período en el que por diversos motivos hay muchas familias que han tenido que postergar sus vacaciones y no han podido sacar a los hijos a algún lugar recreativo. Comprobé ésto, los otros días cuando por las condiciones climáticas se suspendió una de las jornadas de colonia y a los niños del barrio que asisten con regularidad les faltó ese ingrediente de diversión y aprendizaje en un día que para ellos fue distinto. Al preguntarles por su tristeza, me dijeron que extrañaban no poder ir a la colonia y que rogaban que los demás días estén lindos para no perder la asistencia y todas las cosas que en ese sitio aprenden.

Una experiencia que coloca a estos centros en un lugar de privilegio donde los niños pueden pasar momentos de alegría y mucha diversión, que esperamos nunca le falten a los chicos.