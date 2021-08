Señor director:

Hace unos días, un personaje conocido mundialmente, se quedó sin trabajo. Sí, se trata de Lionel Messi, uno de los más grandes futbolistas de la historia, según los especialistas. Sin embargo, muchos críticos hacían referencia sólo al dinero, a la fortuna del deportista. Pero es aquí donde hay que mirar más allá de lo que se puede ver a primera vista. Me refiero a que hasta las grandes personalidades mundiales pueden quedarse sin trabajo. Sin embargo, cuando se sabe trabajar y hacerlo con excelencia, las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Y, es así que este deportista consiguió trabajo a los tres días de haber sido despedido. La moraleja es precisamente esta: cuando se tienen ganas de trabajar y se sabe hacerlo, siempre se presentarán posibilidades. Pero, aquellos que no quieren trabajar y esperan dádivas, limosnas y no hacen ningún esfuerzo por conseguir bienestar, sin dudas, nunca serán exitosos ni podrán disfrutar de la vida dignamente.