Señor director:



Hoy, 20 de julio es el Día del Amigo, una celebración que nació del corazón de un argentino, con motivo de la llegada del hombre a la Luna, en aquella fecha, pero de 1969. Y, cuando uno menciona la palabra amistad, suelen pasarse por la mente varias preguntas. ¿Cómo saber cuándo somos amigos? ¿Qué es lo que nos lleva a ser amigos? ¿La amistad es sinónimo de un valor moral o eso no importa? En realidad la amistad suele ser tan difícil de definir como la palabra amor. pero, básicamente es un "derivado" de la palabra amor. Incluso, se puede leer en el Nuevo Testamento, cuando Jesús predicaba las buenas nuevas, se refirió a este tema diciendo: "No hay nada mejor que aquel que da la vida por un amigo". De esta forma, se puede interpretar que el amor conduce a una amistad pura y genuina que tiene que estar impregnada por el amor, sin mancha. Amistad genuina es aquella que supera las distancias geográficas como pensamientos distintos sobre diversos temas. La amistad es algo que lleva un buen sentimiento puro y de grandeza moral como espiritual. Porque una "amistad'' para cometer malas acciones, no es amistad, sino asociación por conveniencia. Hagamos culto entonces de lo que es la verdadera amistad.