Señor director:



Como lectora de DIARIO DE CUYO, me quedé satisfecha de saber que hay gente que no espera ni presiona al gobierno de turno (sea cual sea su ideología), para que le den planes sociales sin hacer nada a cambio. Más bien, ponen toda su creatividad en pos de ser emprendedores, de buscar una mejor posibilidad de trabajo, de crecer. No están atados a un sueldo o un subsidio estatal. La referencia es por una nota que leí y cuyo título dice: "Los oficios en los que repuntó el trabajo a consecuencia de la crisis económica''. Como adolescente que soy, creo que hay que darle valor al trabajo. Los jóvenes no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que nos den un plan social y vivir sin trabajar. Debemos creer en nuestras fuerzas, inteligencia y talentos para desarrollarnos en la vida.



Milagros Cortez Fernández

DNI 45.980.956

Alumna del Colegio Nuestra Señora

de la Consolación - 25 de Mayo