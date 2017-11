Señor director:



Hace unos días, luego de leer la buena noticia en vuestro diario, me dirigí hasta la plaza Ítalo Di Stéfano. Allí pude disfrutar de una tarde de domingo con muchas familias alrededor, muy buena iluminación, juegos para los niños y un clima agradable. Sin embargo, quise utilizar el servicio que ofrecía ese vertedor de agua caliente y fría, que también tiene el servicio de conexión de usb. Fue una frustración el que no diera agua caliente. Observé por todas partes si había una rotura o algo. Pero no habían señales de que estuviera dañado. Una señora me dijo que hasta hace unos días funcionaba correctamente, por lo que se podía llenar el termo con agua caliente y disfrutar de unos mates. Pero el último fin de semana ya no funcionó. Es de esperar que las autoridades municipales arreglen el desperfecto y que la policía coloque cámaras de televisión para vigilar ese lugar con ese aparato muy útil para toda la comunidad. Esto, teniendo en cuenta de que habría un plan para colocar más aparatos en otras plazas.