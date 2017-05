Señor director:



No tengo idea de la edad, ni mucho menos de cómo termina el video tan difundido de una adolescente que dice llamarse "Anto'' refrescándose. Lo que sí pude leer con atención es la falta de criterio lógico de muchos de los que opinaron de la noticia. Lo más sorprendente es que no son sólo hombres que se mofan de ella, sino que pude leer con estupor los comentarios de otras mujeres, que estoy seguro, deben irritarse de ver por televisión, esos cruentos actos delictivos contra otras mujeres que terminaron muertas.



La verdad es que cada uno sabe lo que hace. Creo que esa niña ha hecho algo que es totalmente irrelevante socialmente. Quizá tendría que haber pensado mejor eso. Pero ya está, ya lo hizo e Internet viralizó el video. Entonces todos ejercen el derecho de opinar, aunque más no sea de forma desubicada, tal como si fuera la mujer "una cosa'', todo ello totalmente gratis.