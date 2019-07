Señor director:



El vitiligo es una pérdida de la coloración de la piel, especialmente en el dorso de la mano, en antebrazo, en el rostro y en el cuello. Un importante papel en esta afección lo desempeña el factor psíquico. El vitiligo no afecta la salud de la persona y no ocasiona molestias. Podemos dar algunos consejos a quien lo padece; uno de ellos es recurrir a la psicoterapia sin drogas. También conviene friccionar las zonas despigmentadas con esencia de bergamota y a continuación dar baños de sol, empezando por un minuto y aumentando un minuto por días hasta llegar a veinte o treinta minutos diarios, tiempo que debe continuar en adelante. Esta esencia sensibiliza la piel y favorece su pigmentación. Si no puede conseguir esencia de bergamota, se la reemplaza con esencia de naranja o de limón, que en último caso se obtiene exprimiendo la corteza fresca de estas frutas. Asimismo, beber infusión de hipérico, lejos de las comidas.