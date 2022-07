Señor director:

Deseo llegar a los lectores de este diario con una poesía de Berto H. Berchet referida a la importancia de estudiar en la vida, a manera de aporte para el pueblo y, en especial, a la juventud. El texto expresa lo siguiente: ¡Estudia lo elemental! para aquellos/ cuya hora ha llegado/ no es nunca demasiado tarde./ ¡Estudia el saber! No basta, pero/ estúdialo, y no te canses./ Empieza, tu tienes que saberlo todo./ ¡Estás llamado a ser dirigente/ Empuña el libro hambriento!. Es un arma!/ ¡No temas preguntar compañero!/ ¡No te dejes convencer!/ compruébalo tu mismo/ lo que no sabes por ti/ no lo sabes./ Apunta con tu dedo a cada cosa/ y pregunta ¿Y esto?, ¿Por qué?/ Estás llamado a ser dirigente''