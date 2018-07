Señor director:



Cada 9 de Julio, como también para otras fechas patrias, se me estrecha el corazón al ver los cada vez menos arreglos alusivos que se hacen en la vía pública. No sé si a todos les pasa lo mismo. Pero quiero instar a que no olvidemos estas recordaciones y que coloquemos en nuestros hogares, edificios públicos, privados y comercios nuestra Bandera nacional como símbolo de amor a la Patria.