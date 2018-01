Señor director:



Soy un empaquetador de un supermercado de La Serena, Chile y escribo a este diario para dar a conocer un conflicto que se genera cada año con la llegada de los turistas argentinos. Esto que voy a plantear puede parecer un tema menor, pero para cientos de estudiantes universitarios chilenos no lo es.



Si bien los turistas argentinos veraniegos son más que bienvenidos en todo el país, especialmente en la conurbación La Serena-Coquimbo, es necesario hacer notar que tienen algunos comportamientos que, en cierta forma, molestan. En la gran mayoría de los supermercados de Chile, estamos los empaquetadores, dedicados a guardar los productos en bolsas para que la gente las lleve más cómodamente a su hogar. Generalmente somos estudiantes universitarios. Comprenderán que en Chile la educación universitaria no es completamente gratuita.



Pero uno de los aspectos más importantes es considerar que los empaquetadores no tenemos contrato ni ningún tipo de sueldo fijo. Trabajamos y vivimos gracias a la propina que los clientes nos dan.



El comportamiento que nos molesta de los turistas argentinos es que no acostumbran a dejar propina. En la mayoría de los casos, no dejan ni un solo peso chileno (0,03084 ARS) al empaquetador.



Entendemos que no lo hacen por "mala onda'' o "por tacaños'', sino por simple desconocimiento de cómo funciona el sistema en Chile.



Si bien, en nuestro trabajo siempre valoramos un "muchas gracias+ sincero, cuando el cliente no tiene dinero para darnos, es desmotivante ver que viene una familia argentina con un carro lleno, cuyos productos tendrás que empacar en 2 o 3 cajas grandes (porque en La Serena y Coquimbo podemos entregar solamente 1 bolsa plástica por compra), escuchas el acento y ya sabes que esos 10 a 15 minutos invertidos de trabajo probablemente no van a valer nada, pues no recibirás absolutamente nada a cambio.



La llegada de los argentinos será siempre bienvenida. Estamos felices de que disfruten de nuestros paisajes, nuestras playas, valles y centros comerciales, ¡eso no lo olviden! Pero, por favor, tampoco olviden dejarle una propina al empaquetador del supermercado.