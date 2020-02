Los perros de la calle saben reconocer la mano amiga que les ayuda. Los animales le devuelven el favor con fidelidad.



Creo que de a poco, se toma conciencia de lo importante que es ser compasivo con los animales. Más aún cuando está en nuestras manos brindarles ayuda. Claro que siempre habrá excepciones a las reglas. Pero quiero referirme a la gran cantidad de personas, por no decir, la mayoría de los ciudadanos sanjuaninos, ofrecen amor y amistad a los perros de la calle, que son los más visibles, aunque también suelen verse gatos abandonados. De todos modos, hay jóvenes y adultos que adoptan a estos animalitos o al menos colocan recipientes con agua fresca y alimento, como para que vivan. Se convierten en guardianes hogareños, de una cuadra y hasta del mismo barrio, ganándose el cariño y el sustento por parte de los vecinos. Esto también tiene un gran beneficio, que los perros no andan rompiendo ni desparramando bolsas de basura para obtener algo de comida. Por lo tanto, el medio ambiente también se beneficia. Así las cosas, se completa un círculo amigable. Es decir, le brindamos cariño y alimentos a los perros de la calle; éstos empiezan a conocer la mano amiga. No destruyen las bolsas de residuos, y a la vez, cuidan la zona donde viven. Como sanjuanina me alegro de esta solidaridad. Creo que entre todos debemos cuidar el lugar donde habitamos y amigarnos con los seres vivos y la naturaleza en general.





Por Amanda Villanueva DNI 27.309.386