Señor director:

Soy una persona mayor que, como tantas, ya vivió muchas crisis económicas, sociales y políticas. Pero siempre, como simple ciudadana, me tocó salir con el bolsito en la mano a caminar en busca de buenos precios al momento de comprar alimentos para mi familia. En este año donde se mezcla pandemia con crisis social y económica, no es la excepción. Por eso al recorrer el barrio y zonas aledañas en busca de productos económicos, nos encontramos con muchos especuladores. Duele decirlo, pero, incluso los vecinos que tienen un almacén, verdulería, ferretería entre otros negocios, hay quienes aumentan o inflan los precios para obtener más ganancias. Esto, sin tener escrúpulos ante el resto de los vecinos y ciudadanos que tienen trabajos que no les aumentaron los salarios o aquellos que se quedaron sin trabajo porque cerraron sus pymes. Creo que todos debemos ser solidarios y no hacer de esta situación un "sálvese quien pueda". Todos los ciudadanos argentinos debemos ser responsables, incluyendo los gobernantes, que deben ser sabios para gobernar sin estar echándole culpas a otros.

Silveria Gutiérrez

DNI 9.207.276