Señor director:



Es una alegría que nos encontremos entre las provincias que han decidido colocar una tercera dosis de vacuna anticovid-19 a su población mayor de 50 años. Soy una docente que está convencida que la vacunación periódica es lo único que nos puede salvar de las letales consecuencias del virus. No entiendo cómo todavía hay gente que no quiere vacunarse. Sólo espero que el proceso de vacunación con la tercera dosis se haga un poco más rápido ya que por ejemplo yo estoy esperando desde que se anunció y todavía no me llega el turno.



Susana Eleonora González

DNI 18.345.972