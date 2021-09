Señor director:

Los Grupos Literarios "Escritores del Sol'' y "Ediciones Cielo Raso'', convocaron a escritores locales para llevar a cabo un Encuentro Literario, en la Plaza Las Letras, Concepción, el pasado 4 de septiembre, Día del natalicio de Leónidas Escudero, siendo ellos: Acosta Muñoz, Adolfo Rubén, Agüero Camilo, Amarfil Gabriela, Caputo Ani, Cataldo Axel, De Los Ríos José, Escudero Ana, Fonseca Miriam, García Carlos, Gil Maldonado Carlos, Mazuco Camila, Llanos Rosauro, Márquez Cristian Daniel, Muñoz Paolo, Nievas Sonia, Pereyra Lucila, Pin Nora, Quinteros Carlos H., Simone Graciela, Temiño David, Trombino Ricardo, contando con la presencia de la cantante Fátima Garro, al igual que Graciela Simone.



Ricardo Trombino y Carlos H. Quinteros homenajearon con sus palabras a Reyna Domínguez, por su reciente partida y a Leónidas Escudero, que estaría cumpliendo 101 años, escuchando un poema de él recitado por su hija Ana.



Nuestro objetivo como asociaciones literarias es difundir la literatura sanjuanina. Se sortearon 10 ejemplares de autores sanjuaninos, donados por ellos mismos, como así tres plantas nativas, donadas por el director del Parque de la Biodiversidad, Cristian Quiroga, dentro de nuestra campaña, de concientización de proteger y cuidar el medio ambiente.



El periodista y escritor Carlos H. Quinteros dirigió unas palabras muy emotivas, continuando Paolo Muñoz quien se refirió a la Campaña de Cultura Inclusiva, para que los ciegos y personas de baja visión puedan acceder a conocer las obras de los autores locales, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados de San Juan, que no sólo edite libros impresos y digitales , sino también en Sistema Braille y formato audiolibro, estos últimos para que tengan acceso a través de you tube u otras plataformas todas las personas que viven en lugares alejados donde no tienen acceso a bibliotecas, librerías, o aquellos que no están alfabetizados, adultos mayores, etc.



Para finalizar, un especial agradecimiento al grupo de trabajo Circuito 10 de Concepción, por darnos la posibilidad de realizar el evento en este lugar, aportando la logística de sillas, sonido y mesas en la persona de Carlos Mauricio Carrascosa.



Miriam Fonseca

Escritora