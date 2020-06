Señor director:



Aprovecho este medio para preguntarle al señor Presidente de la Nación. ¿No cree usted que ya es el momento de tomar el timón del país? Cumplió bien su rol de protector ante la pandemia para evitar su propagación. En general la población comprendió la situación. Ya debe dejar a la responsabilidad de cada uno el cuidado de "su" vida. Usted debe cuidar ahora el orden y ritmo general de "la casa", nuestro país. Allí deben estar sus colaboradores con visión amplia, no abocados a protegerse solamente del virus". Pero pongamos seres capaces de enderezar el "barco en la tormenta". Los señores sindicalistas, parecen no comprender la realidad de un país y con pérdida de puestos laborales. Si no se corrigen estos dos males que aquejan a nuestra nación, pereceremos todos, y no será por la pandemia, sino por ineptos y no visionarios.

Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias

Políticas y Sociales