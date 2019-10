Señor director:



Algunas de las principales enfermedades que causan muerte e invalidez, como bronquitis crónica, infarto cardíaco, cáncer de pulmón, afecta en proporción varias veces superior en fumadores que no fumadores. Los efectos tóxicos del cigarrillo llegan a darse tarde o temprano en todos los fumadores, sin excepción. Asimismo, hasta quienes no fuman. Ellos están varias horas por día encerrados en ambientes con humo de cigarrillos, por lo que llegan a padecer, de alguna manera, sus consecuencias. En los fumadores, al inhalar el humo, toda la mezcla penetra en el organismo, alcanzando en mayor medida a todos los órganos. El residuo de alquitrán que contiene el humo se acumula en las vías respiratorias. En poco tiempo se instala un daño grande en algunos órganos más sensibles. Además de pulmones y corazón, hay una acción general que alcanza a todo el organismo, que disminuye sus defensas y lo deja sin protección, librando a enfermedades que aparentemente parecieran no tener nada que ver con el cigarrillo.





Dr Francisco Lázzaro Médico - MP 1760