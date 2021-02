Señor director:



Me he enterado que desde la Nación se han suspendido las licitaciones correspondientes para dotar de paneles solares a las escuelas de las zonas rurales aisladas. Quiero aclarar que se trata de una inversión muy importante ya que con estos paneles se puede dotar a esos establecimientos de energía eléctrica y de la correspondiente señal para el uso de internet. Es decir que no es ni un lujo ni un gasto infundado, sino una necesidad que hay que cubrir si es que queremos que todas las escuelas del país estén integradas.



Me parece una barbaridad recurrir a estos recortes presupuestarios cuando por otro lado se malgastan tantos fondos públicos en otros gastos que no son prioritarios ni si quiera necesarios. Se podría ahorrar en otras erogaciones y seguir con el plan de colocar paneles solares en escuelas alejadas de los centros urbanos, que necesitan imperiosamente estar conectadas mediante estos recursos tecnológicos. Espero que la medida sea reconsiderada para bien de todos y especialmente de las comunidades más alejadas.

Marcelo Aciar

DNI 34.264.243