Señor director:



Siempre me pregunté por qué no se desarrolla en San Juan el uso de energía solar en cada hogar sanjuanino. Es cierto que se han construido parque solares para producir energía. Pero esa energía debería venderse al mercado nacional mayorista. Sin embargo, en la provincia no hacemos uso de tan abundante energía en nuestros hogares. En proporción, son muy pocos los lugares donde hay paneles solares para usar como provisión eléctrica. Con este comentario apunto a que se promocionen las fábricas que construyan paneles solares para que sean usados de forma masiva por los hogares sanjuaninos y que sólo se pague un pequeño aporte por su uso. Así también los ciudadanos dejaríamos de pagar sumas siderales por el servicio eléctrico tal cual se suministra en la actualidad y el estado provincial podría hacer el camino más fácil para que más fábricas se instalen en San Juan.

Alejo Montiel

DNI 39.563.012