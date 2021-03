Señor director:



Muchos gobiernos del mundo entero, personas e instituciones con poder económico hacen oídos sordos a la crisis ambiental que vive el planeta. Parecen no darse cuenta de que sin un medioambiente sano, no podrán generar riquezas para ellos y para repartirlas en las naciones. En San Juan sufrimos desde hace casi una década con continuas sequías. Los pronósticos hídricos parecen catastróficos. Por ese motivo es cuanto más tenemos que trabajar en procura de cuidar el medio ambiente. Necesitamos plantar más árboles en zonas húmedas. Más ejemplares autóctonos con riego por goteo. Más ideas para tratar de torcerle el brazo a la adversidad. Y, por sobre todo, un compromiso político. Quizás no sumen votos, pero seguro que dejará la conciencia tranquila en aquellos que se juegan por la vida.

Isabella Marchi

DNI 23.934.432