Señor director:



Estoy indignada con esta situación que se vive en la educación en general y en particular, porque me toca de cerca. Se trata de que en las escuelas, con la metodología de una semana con clases presenciales y otra virtual, a los niños no se les explican los temas en el aula. Sin embargo, les dan deberes que no tienen idea de cómo hacerlos porque la maestra no se los enseñó en el aula. Mi hijo asiste a una escuela de Rivadavia y allí le dan decenas de hojas en PDF para luego imprimirlas. Las madres debemos hacer de maestras y hacemos un gran esfuerzo, debido a que la gran mayoría trabaja para poder sobrevivir y nos cuesta aprender los contenidos nuevos para transmitírselos a nuestros hijos. Por tal motivo, quisiera saber si esta metodología es provincial o bajan contenidos de la Nación para que sean dados en las escuelas de San Juan. En cualquier caso, apelo a nuestro señor gobernador, para que tome cartas en el asunto y tome las medidas correspondientes para enderezar la enseñanza pública, que en tiempos de pandemia, es más desastrosa que antes.



Mariela Rocca

DNI 25.464.563