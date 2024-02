Señor director:

Hay algo que siempre me molestó mucho y son las entradas de favores, regaladas o invitaciones especiales que se hacen para cualquier tipo de eventos. Mientras la gente común y corriente debe pagar con mucho sacrificio una entrada para acceder a un espectáculo, y para colmo después que hace cola para comprarla se le asignan los últimos lugares porque los primeros ya están otorgados o regalados, hay gente que por influencias, contactos y otras cosas accede a entradas que le obsequian sin mayores problemas. Espero que con la nueva corriente que existe en el país, ese tipo de favores desaparezcan especialmente en provincias como la nuestra.

Se vienen una serie de actividades y espectáculos deportivos y culturales, como la Copa Intercontinental de Clubes de hockey sobre patines en la que espero no empiecen a circular entradas de obsequio otorgadas ya sea por los organizadores, el Gobierno o cualquier otra persona con influencias vinculadas a la actividad. Quienes somos personas comunes y pagamos entradas no merecemos tener al lado nuestro a alguien que no le costó nada una entrada y para colmo está mejor ubicado que nosotros.