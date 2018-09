Señor director:



¡Que emoción escuchar en mí teléfono una invitación al acto conmemorativo del centenario de mi querida escuela. Esa modulada voz era de una ex alumna, Eva Fernández. El acto fue el pasado 20 de septiembre. Pisar de nuevo el escalón de entrada de la Escuela "109 Provincia de Santa Fe'', ubicada en avenida España y Agustín Gómez, Capital. Fue una emoción indescriptible. A esa escuela ingresé el 16 de mayo de 1956 y me trasladé el 4 de marzo de 1984. Recorrí aulas, patios, escudriñé cada rostro, esperanzada en encontrar una compañera, un alumno o un padre de mí época. ¡Qué desilusión! No encontré a nadie de mi tiempo. El acto fue perfecto, lleno de emoción. La directora dio la bienvenida a todos los presentes. La enseña patria fue izada por los directivos, exdirectivos y supervisores presentes, el sacerdote bendijo una placa recordatoria de tan magno acontecimiento junto al personal de la escuela. Luego nos bendijo a todos los presentes. El coro de la escuela entonó bellísimas canciones dirigidas por su profesora de piano. Para finalizar disfrutamos un ágape y brindis.