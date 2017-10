Señor director:



Ya no sólo son las inclemencias del tiempo como los vientos Zonda. Cualquier situación ya sea política, sindical, entre otras, hace que no haya clases en las escuelas. Ayer lunes, muchas instituciones escolares no tuvieron clases porque había que acondicionar las aulas donde se votó el domingo pasado. Si nos ponemos a contar, son innumerables los días en que no se asiste a clases, por diversos motivos. Creo que inmediatamente que terminan las elecciones, se debe acondicionar y dejar en perfecto estado todos los edificios escolares para que se den clases al día siguiente. Sin lugar a dudas, esta práctica lleva muchos años. Es que cada lunes que sigue a las elecciones de cualquier tipo, hay miles de alumnos que pierden un día de clases, pero los docentes ese día lo cobran igual. Debemos trabajar por una sociedad más justa para todos.