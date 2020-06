Señor director:



Con esta situación que vive el país de pandemia y de crisis económica, muchos especuladores quieren hacer una marcada diferencia. Es realmente incalificable el accionar de comerciantes cuyos negocios tuvieron la fortuna de tener el cartel de "esencial" y que trabajaron normalmente desde que comenzó la cuarentena hace ya unos 90 días. Voy a dar un solo ejemplo. Los verduleros aumentaron los precios de manera escandalosa. Algunos, sin ningún empacho decían que era a causa del "virus". Otros, manifiestan que es porque hay verduras y frutas que se traen desde Mendoza u otras provincias. Lo cierto es que siempre tienen excusas para tener precios altos. Para colmo, por lo general, los verduleros no entregan ningún ticket ni recibo legal. Yo me pregunto, por qué no se supervisa la venta de verduras y frutas como a otros comercios que sí deben entregar factura. Un inspector municipal me dijo que "porque son gente pobre, hay que dejarlos trabajar". Pero también somos muchos los pobres que no tenemos dinero para comprar esa mercadería para sobrevivir. Esta especulación brutal no ayuda al denominado "humor social", del que tanto se habla en las esferas políticas.

Susana Roca

DNI 7.272.026