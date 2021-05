Señor director:



Por estos días de confinamiento estricto he tenido el gusto de observar de una forma distinta a la ciudad. Realmente he descubierto que hay sectores muy lindos que adquieren real dimensión cuando se los puede mirar con tranquilidad sin el apuro que impone el trajín diario.



Vale la pensa saber que San Juan tiene lugares muy lindos que en épocas normales deberían ser mejor aprovechados con fines turísticos. Eso de que San Juan es una de las ciudades más modernas, no es un título pasado de moda. Sigue siendo una ciudad muy particular con anchas veredas, cosa que no es muy común verlo en otras provincias.



El sector donde se localiza el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario, es otro punto de singular belleza que invita a recorrerlo en toda su extensión. Es un ámbito con historia y que concentra una gran actividad al contar con la mayoría de las oficinas del Gobierno y una gran cantidad de confiterías, bares y restaurantes.



No nos podemos olvidar del sitio donde está emplazada la Casa de Sarmiento, convertida en museo y otros atractivos como la Iglesia Catedral o el Parque de Mayo que ha incorporado un hermoso sector parquizado con un jardín vertical (ver foto) y otras dependencias para que la gente las pueda disfrutar cuando logremos superar este triste momento de restricciones que estamos pasando.



Tengo la esperanza de que esto pasará muy pronto, y que sólo hay que saber esperar preparándonos para cuando llegue ese momento y podamos disfrutar de todo lo que ofrece nuestra Capital.



Mauricio Ricardo Guzmán

DNI 14.867.001