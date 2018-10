Señor director:



Merece un sinfín de aplausos quien tuvo la idea del derivador vehicular en Paula Albarracín de Sarmiento y Sargento Cabral (ex Coll), debido a que esta esquina es tan problemática en cuanto a tránsito se refiere. Pero, por supuesto eso incomodó a algunos y en poco tiempo rompieron los elementos; coincido con el lector que sugirió la construcción de un cordón de material, que no puedan sobrepasarlo los vehículos, ni motos ni bicicletas. También sería interesante que en el acceso de calle Colombia (denominada vía rápida) construyeran un pequeño derivador que permita a quienes pretenden acceder a la calle Sarmiento puedan hacerlo girando hacia el carril derecho y los vehículos que vienen circulando desde el Norte lo hagan por el carril izquierdo. No se respeta la prioridad de paso desde la derecha y en las horas picos fácilmente se puede llegar a esperar entre 8 y 10 minutos que alguien ceda el paso para poder doblar.



Elsa Aída Bustos DNI 5.459.583