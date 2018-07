Señor director:



Quiero compartir con los lectores estas estrofas dedicadas al paraje Tucunuco del departamento Jáchal que tantas vivencias me ofreció. A esta tierra hermosa le digo a través de esta cueca: Estación "Tucunuco"/ no hay pasajeros y no se ve la hacienda./ Por los potreros.../ no anda la trilladora/ ¡¡¡ni cantan los teros!!!// Me hablan de pastizales/ a la cintura/ y que han traído de lejos/ las aceitunas/ hoy los olivos secos/ ¡¡¡no queda ni una!!!// Escuelita que vas/ rumbo a la ruina.../ extrañando esos niños/ juego y cantiña/ y solo los ausentes/ ¡¡¡por la capilla!!!// Esta cueca ha nacido/ de la sequía.../ En la vieja casona/ que ya está en ruinas/ no hay agua ni p'a barro/ ¡¡¡y quién lo diría!!!''