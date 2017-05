Señor director:



A raíz de los conflictos gremiales docentes, recientemente, el Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro Finocchiaro, denunció, en consonancia con el Ministro Bullrich, que la educación actual es una "estafa''. Corrupción educativa existente en cuanto a objetivos y propósitos básicos no alcanzados por la educación. Esto viene desde hace muchos años y se puso de relieve en las evaluaciones PISA, en las nacionales, y recientemente en el operativo nacional "Aprender''.

Esta grave denuncia de un funcionario político, sin antecedentes en gobiernos anteriores, no fue discutida ni apelada por la oposición, ni por gremios docentes o ciudadanos, como una suerte de concordancia.



En la educación pública es imprescindible recuperar la cultura que se perdió y que llevó a Argentina a los primeros lugares del mundo hasta mediado del siglo pasado. Tiene que ver con la cultura de la responsabilidad, de la honestidad, de la ética, de los valores, del trabajo, de la exigencia, del esfuerzo, del respeto, etc. Pero, como consecuencia de gobiernos populistas, y para atender a problemáticas sociales, se promovió la inclusión masiva, "abarrotando'' los cursos de alumnos. Todo esto, con la anuencia de los directores de escuelas (la mayoría), que no teniendo un cargo político y estando facultados por el Estatuto del Docente y la Constitución, podrían haberse resistido a esta política inclusiva de educación.



La bajada política (no escrita) a las escuelas, por parte de los gobiernos de turno, preocupados por el resultado en las urnas, transformaron los alumnos y familia en clientes y la escuela en un "Kiosco''. De esta manera se bajaba la exigencia y se promovían los alumnos, sin tener los conocimientos básicos.



No reconocer que el problema es cultural y de gestión educativa irresponsable de las instituciones escolares, impedirá implementar verdaderos cambios estructurales. Cambios que posibiliten, junto a otras medidas más específicas, una mejora significativa en la calidad educativa. Será entonces más de lo mismo.