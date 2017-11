Señor director:



Leyendo DIARIO DE CUYO me entero de una noticia que da mucha alegría. Se trata de que los chicos de la localidad caucetera de Bermejo, podrán hacer el nivel secundario en su pueblo. Lo acaba de implementar el Ministerio de Educación por medio de una resolución que habilita a la Escuela República Argentina para tal fin. Ya no tendrán que trasladarse a otros centros urbanos y mejor aún, ya no verán truncado su futuro, por razones económicas.



Es de esperar que en esta tierra de Domingo Faustino Sarmiento, ningún sanjuanino se quede sin poder ir a la escuela. Quienes ya somos mayores, soñamos que los niños de hoy sean los grandes patriotas del futuro, con el fin de seguir sembrando educación en nuestra sociedad.