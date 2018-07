Hay actividades en nuestra provincia como la de los hoteleros y gastronómicos que son de fundamental importancia en el trato que debe recibir un turista cada vez que llega a la provincia. La gente que se dedica a esta labor no solo ofrece sus servicios específicos, sino que se encarga también de guiar o asesorar sobre lugares y actividades que se pueden realizar en San Juan.

Turistas llagando a la ciudad de San Juan, en esta temporada.

Por ello es que decimos que los trabajadores de este sector deben cumplir con tres requisitos esenciales, tener un amplio conocimiento de la provincia y sus atracciones turísticas; mucha simpatía con los eventuales clientes o visitantes y un trato cordial que es lo que nos va a distinguir como sanjuaninos.



Hay que desechar totalmente el trato poco amable y poco cordial que en ocasiones se ofrece y renovar las ganas de atender bien, como premisa fundamental de la buena hotelería y gastronomía.



En forma permanente, debemos hacernos esta pregunta: ¿Qué tan bien o mal se atiende al visitante en nuestra provincia?



Debemos ser conscientes de que un trato cordial es el puntapié inicial de una buena experiencia para un turista que llega a San Juan. No se puede admitir, por ejemplo, la desatención o la indiferencia ante el requerimiento de una persona recién llegada a la provincia que precisa información básica referida a lugares para comer o visitar. Lamentablemente, he sido testigo en un hotel de nuestra provincia, de la desaprensiva actitud de un empleado que sin quitar la vista de su teléfono celular no ofreció la información que un turista le requería. Es más, pude ver en el rostro de ese empleado el fastidio que le ocasionó la pregunta.



En ese caso, le aconsejaría que se dedique a otra cosa ya que en esta provincia, con un turismo incipiente no nos podemos dar el lujo de que una persona se vaya pensando: "Acá no vuelvo más''.



Por Enrique Sergio Fernández DNI 14.878.240