Señor director:

Hace algunos años, se instaló un tema en los medios de comunicación muy importante que en la actualidad no se menciona. Se trata de que los candidatos a la función pública como todo funcionario de gobierno designado, además de diputados y senadores, pasen por un examen psicofísico antes de ejercer funciones. Este requisito se pide en cualquier empresa a postulantes para un puesto de trabajo. ¿Por qué no se realiza en el ámbito del Estado nacional y provinciales? Esa pregunta no se les hace a los candidatos a presidente de la Nación. Creo que si todos hablan de cambio, esa sería una buena medida. Los argentinos de bien no queremos más que nos gobiernen psicópatas o con otro tipo de afecciones que pongan en juego el futuro de 47 millones de personas. Debemos ser un país serio para salir de cualquier crisis, comenzando por quienes ejercen el poder.



Antonio Bocanelli

DNI 6.401.571