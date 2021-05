Señor director:



Aunque nos desagrade el asumirlo, "la realidad'', ese corpus de entes de sabida y compartida lectura, que contiene todos nuestros actos en un recorte temporal puntual no puede cambiarse. Podemos proyectar a futuro un compendio distinto de sus elementos en función de modificar una o todas las acciones que la construyen, pero la realidad que hemos pisado existió y no se borra.



Cada elemento en ella es "algo'' o "alguien'' independientemente de alguna voluntad, la importancia que se le asigne en tal o cual proyección no modifica su carácter de existencia, sólo revela el rol y el grado de utilidad de ese puntual elemento conforme a una causa, un plan o una ruta.



No podemos nivelar en grados de equidad absoluta ni jerarquizar en podios de simbólica relevancia a sus componentes si alguna justeza nos asiste; porque lejos de matrices y series cada elemento es, por concepción, distinto. No hay "malas" o "buenas" realidades, sólo mediciones de conveniencias conforme a intenciones de proyección, las que han de guiar el ensamble de la realidad futura, una que no podrá renegar de su ancestro y está obligada a asumirla.



Dado a que la más lejana proyección futura en la Tierra es, bajo el actual marco de realidad temporalmente muy cercana, y al comprometido estado de nuestro corpus hoy, luce más sensato (y menos ignorante) el empoderar a cada elemento con sus propios e intransferibles atributos, que el repartir permisos de existencia. Al parecer hoy se están otorgando permisos y estableciendo prohibiciones de existencia ( léase cancelaciones) para la fastuosa meta de "...ser alguien". Cada quien sabrá si aguarda o no en esa fila.



Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863

Mar del Plata