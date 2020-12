Señor director:



Cada vez es más frecuente ver como los conductores de distintas clases de vehículos no respetan los límites de velocidad por las rutas, avenidas y calles de San Juan. Ya sea por la Ruta Nacional Nº 40, como la Nº 20, tramo entre Caucete y la ciudad Capital, las conductas de muchos conductores son realmente osadas. Lo que más me sorprende es que muchos de ellos están al frente de vehículos costosos, como camionetas doble tracción, las que sin embargo manejan cual si fueran autos de carrera. Por tal motivo, me animo a sugerir a las autoridades correspondientes que, más que controles policiales en puntos determinados, haya patrulleros en distintos lugares de las rutas. Creo que hace falta controlar las velocidades con instrumental adecuado para evitar tragedias viales por causa de personas que utilizan las rutas y avenidas como la Circunvalación, como si fueran pistas de autódromos.

Damián Gagliardo

DNI 10.845.306