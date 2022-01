El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso la distribución de 18.871,345 toneladas de carne vacuna que será exportada a los Estados Unidos en el curso de este año, sobre un cupo total de 20.000 toneladas. Las características de los cortes vacunos frescos, refrigerados congelados sin hueso con destino a Estados Unidos son similares a los que integran la denominada "Cuota Hilton" correspondiente a los países de la Unión Europea. Según datos del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Estados Unidos fue el quinto importador de cortes bovinos en 2021 con 21.128 toneladas, que representaron el 3,7% del total, por un monto de U$S 128,279 millones, a razón de U$S 6.071 por tonelada. El saldo de 1.128,655 toneladas que resta para completar las 20.000 otorgadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) pasarán a integrar el Fondo de Libre Disponibilidad. Agricultura precisó en la resolución que se inscribieron 48 postulantes para obtener una licencia de exportación, y que hubo que tomar determinaciones con algunos interesados por no cumplir con los requisitos establecidos.



Agencia Télam