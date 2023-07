Señor director:

Días pasado tuve la experiencia de ver en el cielo de Valle Fértil un fenómeno muy extraño vinculado a un fenómeno OVNI (objeto volador no identificado) que me llamó mucho la atención. A pesar de que esto ocurrió mientras transitaba por la ruta 511, no creo que haya sido la única persona que pudo verlo. Lo extraño es que al llegar a la Villa San Agustín y preguntar por lo ocurrido nadie me dijo que lo hubiera visto.



Se trató de un objeto que irradiaba una luz muy brillante y lo curioso es que podía observarse a simple vista a pesar de su proximidad con el sol.



Desde ese momento, hace un par de semanas, he tratado por distintos medios informarme si alguien más vio el extraño fenómeno, pero no he tenido suerte. Espero que si alguien lo vio pueda hacer referencia de ello.



María del Carmen González

DNI 18.092.879