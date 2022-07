Los termómetros seguían ayer lunes al alza en Europa occidental, donde se espera un récord de calor en el Reino Unido, con temperaturas por encima de los 40 grados, mientras que algunas regiones del suroeste francés podrían vivir "un apocalipsis de calor''. "Se espera un calor especialmente intenso, no una típica ola de calor de verano'', explicó a la agencia de noticias AFP François Gourand, meteorólogo de Météo France, cuando el oeste de Francia se encuentra en "alerta roja''. Las temperaturas podrían situarse entre 38 y 40 grados en gran parte de Francia y, según este servicio meteorológico, "algunas zonas del suroeste'' podrían vivir "un apocalipsis de calor'' con hasta 44 grados. La ola de calor es la segunda registrada en menos de un mes en Europa, en plena campaña turística estival. El Reino Unido también se prepara para récords de calor, con temperaturas que podrían superar el martes los 40 grados, por primera vez en su historia. El actual récord son los 38,7 grados del 25 de julio de 2019."Más caliente que el Sáhara'', titulaba hoy el tabloide The Sun, mientras que las escuelas de varias zonas de Inglaterra cerraron y, ante posibles perturbaciones por el calor, varias compañías de trenes llamaron a no viajar este lunes y martes.



Agencia Efe