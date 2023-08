Señor director:

Considero el esfuerzo que se hace cada vez que se pavimenta o repavimenta una calle, pero al parecer quienes no tienen en cuenta ese gasto es la gente de OSSE, que en varios puntos de la provincia he observado que realizan trabajos de reparación en calles recientemente reacondicionadas. Hay que reconocer que en ocasiones esos trabajos deben hacerse obligadamente y a manera de emergencia ya que nadie puede conocer en que momento se puede romper una cañería de agua potable o cloacas. Pero también es verdad que hay varios trabajos programados que podrían coordinarse con los municipios y los organismos de Vialidad provincial y nacional para no arruinar obras que luego cuesta reparar o que si se reparan nunca quedan bien. En estos últimos tiempos OSSE ha dado muestras de mucha improvisación en obras en distintos barrios y departamentos de la provincia. Sería conveniente que se mejore ese aspecto con el solo objetivo de no dañar más de los necesario los pocos asfaltos que están en buenas condiciones.



Marcelo Eduardo Tejada

DNI 14.927.061