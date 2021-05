Señor director:



Cada vez me asombra más el comportamiento que tenemos los humanos en relación a temas como el del coronavirus. No puede ser que no veamos lo grave de la situación y pretendamos seguir una vida normal como si no pasara nada. Sólo en nuestra provincia, por día hay entre tres y cinco muertos en promedio, pero parece que esto no alcanza para hacer tomar conciencia a la gente de que hay que cuidarse más allá de que ya tengamos las vacunas puestas o que creamos ser inmunes a este virus que se propaga a gran velocidad.



Ya sabemos que hay cosas que se han hecho mal y que tampoco han intentado solucionarlas. dejando que la gente haga una interpretación de los hechos, pero ahora hay que salir a apoyar y trabajar en medio de esta situación que es preocupante.



Sólo le pido a la gente que sea responsable de lo que hace y trate de desechar comportamientos que no ayudan en nada .