Señor director:



Desde hace ya varias semanas, el país sufre, no sólo por los efectos del Covid-19, del dengue, de la crisis económica y social del pueblo argentino, sino también de algo muy especial que es la falta de diálogo y tolerancia a las opiniones diversas. Quien ejerce el poder descalifica a quien opina distinto y viceversa. Tomamos esta situación como un Boca vs River, blanco o negro, vida o muerte. Parece que no se pueden ver la tonalidad de grises que hay en medio del blanco y negro. Quienes trabajan para el estado y no concurren a sus puestos de trabajo, saben que van a cobrar sus sueldos. Pero, quienes trabajan en la actividad privada como los cuentapropistas, monotributistas, entre otros, saben que si no si no trabajan no comen. Entonces se producen discusiones con intolerancia ideológica que no lleva a nada y solo se escala en intolerancia y resentimientos peligrosos para la vida en sociedad. Seguramente, habrá que aprender a convivir con virus como el Covid-19, dengue (que ya hay 45.000 infectados en el país), ébola que está presente en otras regiones del mundo y así, sucesivamente. A los problemas hay que enfrentarlos con diálogo y acuerdos. Tampoco se puede vivir encerrada y pasando hambre. Se necesitan consenso, diálogo, respeto y tolerancia, si es que pretendemos una sociedad madura.



Mariela Puig

DNI 11.823.823