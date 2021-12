Señor director:



Cuando no se respetan los derechos de ciudadano, se está faltando el respeto a la vida, a la naturaleza y a la dignidad de las personas. Que se agrava cuando nos cobran los impuestos o tasas municipales a todos los que vivimos en la Capital. Concurro casi todo los días a la Feria y Mercado de Abasto de la Capital, ya hace varios años, y siempre fue y es la misma historia. La falta de higiene es una vergüenza. Las consecuencias las sufren los puesteros, y sobre todo el público que allí concurre. Se supone que este espacio de compras debe ser ejemplo de limpieza y seguridad, debido a que se comercializan alimentos. Pero lejos está de serlo. Se nota la mugre que está desde hace tiempo depositada en contenedores, en el suelo y al lado de puestos, peligroso foco de pestes e infecciones de todo tipo, más en épocas de pandemias, mosquitos y moscas.



La culpa la tienen quienes no le dan importancia a la higiene y salud pública. Es una vergüenza, guste o no le guste a las autoridades municipales y encargado de esta feria. Los malos olores no llaman a comprar nada en ese mercado. Es una falta de respeto a los que allí trabajan y a los clientes.



La desidia se nota en el mantenimiento, desde los nauseabundos baños públicos, a las calles internas y limpieza de locales, que hace que se haya hecho normal vivir entre la mugre. Pregunté a los puesteros quién es el director de la feria y nadie, pero nadie lo conoce. Permanece todo el tiempo en su oficina. Sólo salen los intrépidos cobradores exigiendo el canon que obligatoriamente se debe pagar, sí o sí. Esto deja muy mal a la gestión del señor intendente de la Capital, que debería visitar la Feria y Mercado de Abasto de la Capital y ver en qué estado lamentable está el predio y la situación de desidia de sus autoridades.



En estos tiempos se observa gente buscando entre estos desperdicios comida para poder alimentarse. Ser pobre no significa vivir de los desperdicios, cuando se podría hacer una obra de bien y beneficiar a muchos que no tienen que comer, haciendo canastas con sobrantes en buenas condiciones y entregarlas a quien lo requiera. Los puesteros están de acuerdo. Señores, más limpieza, más vida.



Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908