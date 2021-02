Señor director:



¡ Vergonzoso ! El denominado vacunatorio VIP a nivel nacional, con una lista conformada por 70 personas que fueron inoculadas contra el Covid-19, demuestra la falta de sensibilidad hacia sectores de la población en situación de riesgo y que por tal razón tienen prioridad para vacunarse. Lo ocurrido es vergonzoso y resume de algún modo por qué nuestro país no es bien mirado en el mundo. Quienes deben dar ejemplos y así contagiar al conjunto social no lo hacen. Por este hecho, y muchos otros que se visibilizan a diario, no nos va bien como sociedad. Falta madurez, concientización, respeto al prójimo, pensar en líneas generales y no en beneficios particulares. Es inadmisible que los sectores de poder sigan teniendo privilegios y sacando ventajas por sobre la mayoría de los argentinos.

Marcelo Malvestitti

DNI 18.242.927